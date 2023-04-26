Sevilay Yılman, Habertürk’ten ayrıldı

Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk’ten ayrıldığını bugünkü son yazısında duyurdu.

Sevilay Yılman. (YouTube)

Yılman, bugünkü yazısında, kanaldan ayrıldığını ve mesleğine ‘bağımsız gazeteci’ olarak devam edeceğini kaydetti.

Yılman’ın yazısın ilgili bölümü şöyle:

“Ve hayırlısıyla bugün itibarı ile atıyorum o adımı. Meslekte yeni bir başlangıç için yola çıkıyorum değerli okurlarım. Birçok meslektaşım gibi, ‘bağımsız gazeteci’ olarak yoluma devam etmek istiyorum. Yani bu yazı, Habertürk’ten size seslendiğim son yazım. Elbette buluşacağız başka mecralarda. Kendi adıma kuracağım Youtube kanalında mesela… Ya da Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarımda… Mutlaka birlikte olacağız yeniden. Ama Habertürk ile ‘kurumsal’ bağımı kopartıyorum.”