Sevgililer Günü özel: Eski sevgilinizin adını bir hamam böceğine vermek ister misiniz?

ABD’de bir hayvanat bahçesi özel bir Sevgililer Günü etkinliği düzenliyor ve eski sevgilinizin adını bir hamam böceğine verebilmenizi sağlıyor. Üstelik öfkeli bekarlar için düşünülmüş yaratıcı Sevgililer Günü kutlamaları bununla da sınırlı değil.

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Romantizmin, kırmızı güllerin ve çikolataların dört bir yana dağıldığı, sevgilileri gereksiz bir strese sokan ama bir yandan da kutlanmadan geçilemeyen o malum gün geldi çattı.

Sevgililer Günü, sevgilisi olanlar için tam gaz devam ederken kalbi kırıklar son yıllarda bu günü kendi lehlerine çevirmeyi -belki de sevgililerden daha iyi- başarıyor. Kimi bu günü yalnız arkadaşlarıyla bir kutlamaya dönüştürürken kimileri eski sevgilileri anmanın yaratıcı yollarını bulmaya devam ediyor.

Son yılların Sevgililer Günü’ne özel en dikkat çekici ‘eski sevgiliyi yad etme etkinliği’yse şüphesiz San Antonio Hayvanat Bahçesi’nin yıllık ‘Cry Me a Cockroach’ bağış toplama etkinliği.

Teksas’taki hayvanat bahçesi, kalbinizi kıran eski sevgilinizin adını bir hamam böceğine, fareye veya sebzeye veriyor ve daha sonra onu aç bir hayvana yedirerek, hayvanat bahçesine eğlenceli bir şekilde bağış topluyor.

San Antonio Hayvanat Bahçesi sözcüsü Cyle Perez, viral etkinliğin 2020’de başladığını, o zamandan beri kartopu gibi büyüdüğünü ve bugüne kadar, yedirilen eski sevgililerden yaklaşık 250 bin 000 dolar (Yaklaşık 9 milyar lira) bağış toplandığını söylüyor.

Üstelik etkinlik her yıl daha fazla büyüyor ve Perez ‘yılın en eğlenceli zamanı’ olarak nitelendirdiği etkinliğin benzersiz tarafının, dünyanın her tarafından insanların bu çılgınlığa katılabilmesi olduğunu söylüyor.

Dilerseniz eski sevgilini kısırlaştırabilirsiniz de!

Yalnızlar ve kalbi kırıklar için yaratıcı Sevgililer Günü kutlaması fırsatı sunan tek işletme bu hayvanat bahçesi değil.

Hayvan barınakları da Sevgililer Günü karşıtı harekete katılarak, insanların işlemden önce eski sevgililerinin adını hayvanlara vermelerine olanak tanıyan kısırlaştırma etkinlikleri düzenliyor. Maryland, Baltimore’daki Feline Rescue Center yakın zamanda Neuter Your Ex (Eski sevgilini kısırlaştır) etkinliğini duyurdu.

ABD ve Kanada’daki diğer barınaklar da benzer etkinlikler düzenliyor.

İçinizdeki öfkeyi dışarıya çıkarın

Filipinlerdeki, Cebu, LapuLapu Şehri’ndeki ‘Unleashed Rage Room’ ise öfkesini kusmak isteyen sevgililer için bir Sevgililer Günü promosyonu uyguluyor.

İşletme bir Facebook gönderisinde “Eski sevgiliniz veya sizi ‘ghostlayan’ birine öfkeli misiniz? Bu öfke bir şeyleri kırmak istemenize mi neden oluyor? Unleashed Rage Room özellikle bu sebeplerden dolayı yaratıldı” sözleriyle öfkeli eski sevgilileri yıkıcı bir terapiye davet ediyor.

İşletmenin dört ortağından biri olan Stella Amor Manliguez, tesisin Sevgililer Günü’nde kalbi kırıklar için özel bir yarışma düzenlediğini ve insanları kalp kırıklığı hikayelerini paylaşmaya davet ettiğini söylüyor ve öfke odasının Sevgililer Günü öncesinde sürekli bir rezervasyon talebi akışı aldığını da ekliyor.

Missouri’deki Euphoria Rage & Paint Room’sa Sevgililer Günü’ne özel bir özel etkinlik sunuyor ve kalbi kırılanların eski sevgililerinin bir fotoğrafını fırlatılabilen ve tekmelenebilen gerçek boyutlu bir kukla olan ‘Dale the Dummy’nin üzerine basıyor. Şirket, sevgililer günü randevularının neredeyse tükendiğini söylüyor.

Tüm bu etkinliklere bakıldığında, kalbi kırık bekarlar, romantik aşıklardan daha çok eğleniyor gibi görünüyor.