Sesini kopyalayana dava açmayacak, üste para verecek

Kanalı müzisyen Grimes, yapay zekayla sesini yeniden üretip başarılı bir şarkı yapanla, kazandığı parayı bölüşecek.

Grimes yapay zekayla düşman değil dost olmak isteyenlerden Fotoğraf: Instagram

Yapay zekayla ilgili fikirler bakış açısına göre taban tabana zıtlık gösterebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’li müzisyenler Drake ve The Weeknd, sesleri yapay zeka aracılığıyla taklit edilerek üretilen şarkıyı müzik platformlarından kaldırtmıştı. Oysa Grimes, “Böyle bir işe girişen olursa şarkını telif hakkını paylaşmaya hazırım” diyor.

TikTok’ta ‘@ghostwriter’ isimli bir kullanıcı, yapay zeka araçlarını kullanarak Drake ve The Weeknd’e daha önce olmayan bir şarkıyı söyletmiş, ‘Heart on My Sleeve’ adlı şarkı Spotify dahil çeşitli platformlardan yayınlamıştı. Beklendiği üzere Drake ve Weeknd şarkıyı kaldırttı. Müzik endüstrisinde işleri kökünden değiştirmesi beklenen bu teknoloji bazı sanatçıları korkutsa da bazıları tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Grimes, Drake ve The Weeknd’le ilgili gelişmelerden sonra yapay zekaya ‘dostluk eli’ uzattı. 35 yaşındaki müzisyen, ‘Sesi kullanılarak hazırlanan başarılı bir şarkının telif ücretinin yarısını şarkıyı yapana vereceğini’ Twitter hesabının tepesine ‘tutturdu’. “Birlikte çalıştığım sanatçılarla da bu şekilde anlaşma yapıyorum. Sesimi kullanmaktan çekinmeyin.”