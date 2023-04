Yapay zekayla yapılmıştı: Drake ve The Weeknd’in sesinin izinsiz kullanıldığı şarkı kaldırıldı

ABD’li şarkıcılar Drake ve The Weeknd’in seslerinin yapay zekayla yeniden üretilmesiyle hazırlanan şarkı müzik uygulamalarından kaldırıldı.

TikTok’ta ‘@ghostwriter’ isimli bir kullanıcı yapay zeka araçlarını kullanarak Drake ve The Weeknd’e daha önce söylemedikleri bir şarkıyı söyletmiş, geçen cuma Spotify dahil çeşitli platformlardan yayınlamıştı.

Drake ve The Weeknd’in seslerinin yapay zeka tarafından ‘başarıyla‘ taklit edildiği ‘Heart on My Sleeve’ şarkısı sosyal medyada viral olmuştu.

TikTok ve Youtube da kaldıracak

‘Heart on My Sleeve’ YouTube’da ‘Bu sadece başlangıç’ sözüyle paylaşılırken, dinleyiciler “Gerçekten yeni bir çağdayız”, “Artık neyin gerçek neyin sahte olduğunu bile ayırt edemiyorum” diyerek şaşkınlık belirtmişti.

Şarkıcıların telif haklarını elinde bulunduran Universal’ın başvurusundan sonra şarkı, Apple Müzik, Spotify, Deezer ve Tidal gibi platformlardan çıkarıldı, TikTok ve YouTube’dan kaldırılma süreci ise devam ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Universal, müzik platformlarının sanatçılara zarar verecek faaliyetleri engellemek için ‘yasal ve ahlaki sorumluluğu bulunduğunu‘ belirtti.

Kendisi de yapay zeka üzerinde çalışıyor

Universal Music’in kendisi de bir süredir yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyor. Fakat şirket, kendileriyle sözleşmesi bulunan sanatçıların seslerinin bu şekilde kullanılmasının telif haklarını ihlal etmenin ötesinde şarkıcılara itibar kaybı da getirebileceği görüşünde.

Çözüm zaman alacak

Britanya’da Central Lancashire Üniversitesi’nde müzik endüstrisi yönetimi alanında dersler veren Tony Rigg, bu sorunla başa çıkmanın zaman alabileceğini belirtiyor: “İşin en sıkıntılı yanı ahlaki kısmı. Herhangi biri sizi, markanızı, sesinizi ve tarzınızı taklit edebilecekse bu problemlere yol açar. Yapay zekanın müzik endüstrisinde kullanımı, iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Bir yandan büyük bir potansiyeli var diğer yandan da insan yaratıcılığının değerini azaltabilir.”

Drake ve The Weeknd ise herhangi bir açıklama yapmadı.