Drake ve The Weeknd’in ‘yapay’ işbirliği aldı yürüdü

TikTok’ta ‘@ghostwriter’ isimli bir kullanıcı yapay zeka araçlarını kullanarak Drake ve The Weeknd’e daha önce söylemedikleri bir şarkıyı söyletti.

Drake – The Weeknd

Drake ve The Weeknd’in seslerinin yapay zeka tarafından başarılı bir şekilde taklit edildiği ‘Heart on My Sleeve’ şarkısı sosyal medyada viral oldu.

Şarkı, TikTok’ta 9 milyona yakın izlenirken, Spotify’da 254 binden fazla dinlendi.

@ghostwriter, şarkıyı müzisyenlerin sesleriyle eğitilmiş bir yazılım tarafından oluşturduğunu söylüyor.

Şarkı YouTube’da ‘Bu sadece başlangıç’ sözüyle paylaşılırken, dinleyiciler yorumlarda “Gerçekten yeni bir çağdayız”, “Artık neyin yasal neyin sahte olduğunu bile ayırt edemiyorum” diyerek şaşkınlıklarını belirtti.

Yapay zeka aracı AI geliştiricisi olan Mckay Wrigley, Twitter’dan yaptığı paylaşımında şarkının kendisini hayrete düşürdüğünü, “AI tarafından üretilen müzik ilk kez beni bu kadar şaşırtıyor” sözleriyle aktardı.

Drake ve The Weeknd kayıtla ve sonrasındaki yorumlar karşısında sessiz kaldı.