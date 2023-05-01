Servet Yıldırım: Türkiye’de işçi olmak zor

Bugün 1 Mayıs, işçilerin emeğinin ve haklarının hatırlandığı gün. Bu günün amacı işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha adil ücretler için farkındalık yaratmaktır. Bugün aynı zamanda bir muhasebe günüdür. Dönüp işçilerin ve emekçilerin ne durumda olduğuna bakma günüdür.

Uluslararası sıralamalarda ne yazık ki birçok kritere göre işçiler için dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer alıyoruz.

Mesela OECD verilerine göre Türkiye, 36 ülke içinde çok uzun saatler çalışan ülkeler arasında OECD’de birinci sıradaymış. Yasal sınırlamalara rağmen fiili çalışma süreleri artıyor. Haftalık ortalama çalışma saatinde Türkiye, OECD’de 34 ülke arasında 45,6 saatle Kolombiya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. OECD ortalaması ise 37,2 saat. Bizim işçimiz diğer ülkelerdekinden ortalamada 8 saat daha fazla çalışıyor.

Servet Yıldırım’ın yazısı