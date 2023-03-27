Servet Yıldırım: Ne ortodoks ne de heterodoks

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası ise aslında uzun bir süredir ne tam olarak ortodoks ne de heterodokstu. Geçmişte Türkiye ekonomi politikası, zaman zaman her iki yaklaşımı da içeren bir karışım olarak uygulandı. Türkiye’nin ekonomik durumu ve ihtiyaçları değiştikçe, ekonomi politikasının da değişmesi doğaldır. Ancak özellikle son 6-7 ayda uygulanan politikaları ne ortodoks ne de heterodoks olarak nitelendirebilmek mümkün değildir.

Uygulanan mevcut politikayı bir sınıfa sokmak oldukça zor. Ne liberal ne de daha sosyal bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değil. Odağında ne “sürdürülebilir büyüme” ne de enflasyon var. Heterodoks politikalarda olduğu gibi özellikle gelir eşitsizliği, yoksulluk, çevresel sorunlar ve istihdam sorunları gibi meselelerin çözümüne de odaklanılmamıştır. Odak seçimdir. Türkiye aylardır mayısta yapılacak seçimlere odaklanmış bir ekonomi ile para ve kur politikası izlemektedir. Aynı anda hem faiz hem de kur kontrol edilmeye çalışılmakta, döviz likiditesini sağlamak için “alışılmamış” uygulamalara başvurulmakta, seçim sonrası döneme önemli riskler ve mali yükler aktarılmaktadır.

Servet Yıldırım’ın yazısı