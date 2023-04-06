Servet Yıldırım: Herkesin hissettiği enflasyon farklı

Herkesin harcama sepeti aynı olmadığı için herkesin hissettiği enflasyon da farklıdır. Halkın önemli bir bölümünün hissettiği enflasyon ise gıdadaki artıştır ve burada da büyük sıkıntı vardır.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı; yine aynı tartışma başladı: TÜİK’in açıkladığı veriler gerçek enflasyonu yansıtıyor mu?

TÜİK’e göre enflasyon Mart ayında tüketici fiyatlarıyla yüzde 2.29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50.51 olarak gerçekleşti. Enflasyonu düzenli olarak ölçmeye çalışan bağımsız kuruluşlardan ENAG’a göre ise Mart’ta aylık enflasyon yüzde 5.08 ve yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 112.51’di; yani TÜİK’in rakamlarının iki katından fazlaydı. Farklı rakamların ardında farklı metodolojiler ve ölçüm teknikleri olabilir. İşin bu tarafı ayrı bir tartışma konusu ancak TÜİK’in rakamlarını esas alarak bir değerlendirme yapmak gerekirse herhalde en doğru tespit toplumdaki düşük ve orta gelirli gruplarının enflasyondan yüksek gelir gruplarına göre daha fazla etkilendiğidir.

Servet Yıldırım’ın yazısı