Merkez bankaları ve ekonomistler çekirdek enflasyonu çok önemserler, çünkü enflasyonun ana eğilimini gösterdiğini düşünürler. Bu nedenle yasal görevi fiyat istikrarını sağlamak olan merkez bankaları enflasyonun ana eğilimini takip edebilmek için çekirdek enflasyona bakarlar. Yani çekirdek enflasyon merkez bankalarının enflasyonudur.

Halkın enflasyonu ise tamamen başkadır. Onlar doğrudan bütçelerini en fazla etkileyen enflasyona bakarlar. Bundan dolayıdır ki; halkın önemli bir bölümü için çekirdek enflasyonun bir anlamı yoktur.

Bu gerçek çekirdek enflasyon göstergelerini takip eden merkez bankalarının yanlış yaptığını göstermez. Merkez bankaları çekirdek enflasyonu takip etmekte haklıdırlar. Çünkü para politikası ile kontrol edebildikleri enflasyona bakarlar. Enflasyonu ölçen tüketici fiyat sepetinde 400’ün üzerinde mal ve hizmet var. Bu sepet bize TÜİK’in açıkladığı manşet enflasyonu verir. Oysa bu sepette Merkez Bankası’nın para politikasıyla etkileyemeyeceği fiyatlar var. Mesela petrol fiyatı dışarıda belirlenir, tarım fiyatları da kısmen yağmur ve güneşten etkilenir. Bir de alkollü içecek ve tütün gibi hükümetin belirlediği fiyatlar var.

Servet Yıldırım’ın yazısı