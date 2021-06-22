Servet Yıldırım: Geç kalmanın faturası ağır oldu

Aşılamada son dönemdeki hızlanmayı ve diğer ülkelerin Türkiye’ye yönelik tedbirleri gevşetmeye başladıklarını görünce ‘keşke bunu daha önce yapabilseydik’ diyoruz.

Eğer Türkiye pandemiyle mücadelede son birkaç haftada gösterdiği performansı iki-üç ay önce gösterebilseydi, hem ekonomisi hem de turizmi çok daha farklı bir noktada olurdu.

Son gelişmelerden sonra ekonominin istihdam ve döviz damarı turizmin pandemi ile girdiği krizden ancak yaygın aşılama ile çıkabileceği görüldü.

Geç kalmanın faturası ağır oldu.

Hiç olmazsa aşılamadaki hızlanma ivmesini bundan sonra aralıksız sürdürerek insanı koruyalım ve maddi kayıplarımızın hiç olmazsa bir kısmını telafi edebilelim.

Servet Yıldırım’ın yazısı