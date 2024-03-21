Servet Yıldırım: Bugün faiz arttırılmazsa ne olur?

Merkez Bankası’nın bugün yapacağı bir faiz artırımı ekonomideki aktörlerin enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi sürecinde işini kolaylaştıracaktır. Bu ikna gönüllü olmasa bile yükselen faizlerin talebi baskılayacak ve kredi arzını kısacak olması nedeniyle zorla olacaktır.

Merkez Bankası faiz artırım defterini ocak ayında kapatmıştı ama enflasyon patikası şimdi olduğu gibi hedeften uzak kaldıkça faiz artırımı her zaman gündemde kalacaktır. Ancak TCMB bir faiz artırımı yapmadan bugün pas geçerse dünyanın sonu gelir mi? Enflasyonda ölümü görmüş bir ekonominin bireyleri olarak sıtmaya çoktan razı olduk. Olur da bugün Merkez Bankası’ndan bir faiz artırımı gelmezse dünyanın sonu gelmez eğer sıkılaştırma devam ederse. Özellikle kredi ve maliye politikalarında sıkılaştırmanın devam etmesi kritik önem taşıyor. Enflasyonun kontrol altına alınması için Haziran’dan bu yana gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma adımlarını destekleyici miktarsal sıkılaştırma ve kredi sıkılaştırmasının devamı gerekiyor.

Servet Yıldırım’ın yazısı