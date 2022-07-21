Serpil Yılmaz: Parası ödenen X-ray nerede?

İktidardaki saltanat merakını, israfı bir kenarda tutarak ülkenin mali kaynaklarını sömüren iki büyük ekonomik alana işaret edebiliriz: Bunlardan birisi gümrüklerde meydana gelen kaçakçılık faaliyetleri ve yolsuzluklar… İkincisi de ihalelerdeki hukuksuzluklar… Ticaret Bakanlığı’nda ikisi bir yerde buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nde yapılan denetimler sonucu, parası ödenen ancak teslim alınmayan X-ray cihazları olduğu saptanıyor. İddiaya göre devletin kasasından 2 milyon dolar çıkmış, cihazlar ortada yok.
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