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Yaramazlara biraz batar!

Serkan Korkmaz: Galatasaray’da, Fenerbahçe yenilgisi ağır bir travmayla sonuçlanabilir


Galatasaray art arda İstanbul’da oynayacağı iki kritik maç öncesi ligin 15. sırasındaydı ve hayli tedirgindi. Takımın performansı hiç güven vermezken iki önemli isim; Feghouli ve Mohamed de yoktu. Açıkça belirteyim ki; Galatasaray’ı Karagümrük karşısında favori olarak görmüyordum.
Maça hayli istekli ve tempolu başlayan sarı kırmızılılar bir anda iki usta ismiyle skoru 2-0’a getirdi. (…)

Torrent’e tavsiyem, UEFA Avrupa Ligi deplasman ayarlarına dönmesi.
Aksi halde, sarı kırmızlı camiada gerilim her yerde son derece yoğun hissedilirken, olası bir Fenerbahçe yenilgisi, telafisi güç bir çözülme ve ağır bir travmayla sonuçlanabilir.


Serkan Korkmaz’ın yazısı

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