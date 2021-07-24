Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serkan Akcan: Terim’in açıklaması büyük bir plansızlığın itirafıydı

Galatasaray’ın PSV karşısındaki hezimetinin sorumlusu olarak futbolcuları görmek büyük haksızlık olur. Başta Fatih Terim olmak üzere herkes üzerine düşeni, kimseyi suçlamadan sorumluluktan kaçmadan, doğru planı bulana kadar yapmalı. Fatih Terim 4. sezon başlangıcını yapıyor ama 3 yıl daha süreye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sanki 3.5 yıldır bir başkası takımı çalıştırıyordu, tüm planlamaları başka bir hoca yaptı ve Terimde Burak Elmas ile göreve başlayıp enkaz devralmış gibi davranıyor.

Terim’in, ‘Bir futbolcuyu bugün ister, yarın vazgeçeriz. Planımızda olmayanı da alabiliriz.’ açıklaması büyük bir plansızlığın itirafıydı.


Sarı- Kırmızılılar’ın PSV’den önce kaosu yenmesi gerek.

Serkan Akcan’ın yazısı

SON HABERLER

Söyle bakalım, kökün dışarıda mı!

Birkaç yıl önce yine Diken’de, iktidarın en büyük müttefiklerinden birinin, ‘bir kesim’ ulusalcı olduğunu anlatmaya çalışmıştım, şimdi aynı konuya girip uzatmaya gerek yok, bana kalırsa her şey açık.

Aşılanan ya da hastalığı geçirenler neden hala risk altında?

Milyarlarca insanın Covid-19’a karşı aşılanmasına rağmen enfekte olan kişilerin sayısı -aşılanmış olsalar bile’ artıyor. Virüsle enfekte olmak da yeniden hastalanmaya karşı garanti bir koruma sağlamıyor ve mükemmel bir bağışıklık da oluşturmuyor.

İklim değişikliği 50 yılda 1 milyona yakın can kaybına neden oldu

Birleşmiş Milletler iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre son 50 yılda, iklim değişiklerine bağlı olarak artan kuraklık, fırtına, sel ve aşırı sıcaklar yüzünden dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.