Serkan Akcan: Terim’in açıklaması büyük bir plansızlığın itirafıydı

Galatasaray’ın PSV karşısındaki hezimetinin sorumlusu olarak futbolcuları görmek büyük haksızlık olur. Başta Fatih Terim olmak üzere herkes üzerine düşeni, kimseyi suçlamadan sorumluluktan kaçmadan, doğru planı bulana kadar yapmalı. Fatih Terim 4. sezon başlangıcını yapıyor ama 3 yıl daha süreye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sanki 3.5 yıldır bir başkası takımı çalıştırıyordu, tüm planlamaları başka bir hoca yaptı ve Terimde Burak Elmas ile göreve başlayıp enkaz devralmış gibi davranıyor.

Terim’in, ‘Bir futbolcuyu bugün ister, yarın vazgeçeriz. Planımızda olmayanı da alabiliriz.’ açıklaması büyük bir plansızlığın itirafıydı.

Sarı- Kırmızılılar’ın PSV’den önce kaosu yenmesi gerek.

Serkan Akcan’ın yazısı