Serinin ilk Disney filmi olacak ‘Deadpool 3’le ilgili senaristler hayranları rahatlattı

‘Deadpool‘ serisinin üçüncü filmininin ilk kez Disney stüdyolarından çıkacak olması hayranları endişelendirse de senaristleri gönüllere su serpti.

Fotoğraf: 20th Century Fox

Rhett Reese ve Paul Wernick’in kaleme aldığı senaryo yazım aşamasında. ‘Deapool‘un üçüncü filmi 2019’da Disney’in serinin yapım şirketi 20th Century Fox’u satın almasından sonra çekilecek ilk filmi olacak.

Serinin ilk iki filmi R sınıfında yer alıyordu. Bu sınıflandırma kullanılan dil, şiddet ve cinsellik içeriği nedeniyle çocukların izlemesi için uygun olmadığı anlamına geliyor.

‘Deadpool‘ beyazperdeye yansıyan süper kahramanlar evreninin en ağzı bozuk ve mizah konusunda sınır tanımayan kahramanı.

Filmin Disney’den çıkacak olması hayranlarını daha ‘aile dostu’, ‘steril’ bir tonu olan ‘Deadpool’ olabileceği konusunda endişelendiriyor.

Ancak yazarlardan Reese Playlist’e hayranlarının rahatlatacak açıklamalar yaptı: “Onlar Disney insanları ve kendi bildikleri gibi yapıyorlar. Biz de kendi bildiğimiz şekilde yapmaya alışığız. Ancak güzel olan, Marvel Comics inanılmaz destekleyici oldu. Deadpool’un Deadpool olmasına izin vereceklerini söyledi. Bu ‘Disneyize‘ edilmiş bir Deadpool olmayacak.”

Peki ‘Deadpool‘ serisi R sınıfı olmaya devam edecek mi? Cevap yine Reese’den geliyor: Kesinlikle evet!

‘Deadpool‘ filmleri ‘X-Men‘ evreninde en yüksek gişeye ulaşmış yapımlar. Her iki film de 780 milyon doların üzerinde gişe yaptı.