Seri katil hemşire yedi bebeğin ölümünden suçlu bulundu

Britanya’da modern zamanların en azılı çocuk seri katili hemşire Lucy Letby, yedi bebeği öldürmekten ve altı bebeği de öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

Lucy Letby. (Cheshire Polis Teşkilatı)

Euronews Türkçe’nin haberine göre Lucy Letby’nin, çalıştığı yenidoğan ünitesindeki prematüre bebekleri ısrarlı, planlı ve soğukkanlılıkla öldürmekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Hemşirenin ülkenin kuzeybatısındaki Countess of Chester hastanesinde Haziran 2015 ve 2016 tarihleri arasında iki bebeği mama torbalarına insülin doldurarak öldürdüğü anlaşıldı. 2017’de polise ihbar edilen hemşire 2018’de tutuklanmıştı.

Hakkındaki kararı duymak için mahkemeye dönmeyi reddeden Letby’nin annesinin yüksek sesle “Ciddi olamazsınız. Bu doğru olamaz” diyerek ağlaması üzerine duruşma sırasında başını eğip hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.

Ayrıntılar ebeveynleri gözyaşlarına boğdu

Son zamanların en uzun süren duruşmasında Letby’nin kurbanlarını nasıl öldürdüğü ayrıntılarıyla dile getirildi.

Dava sonucunu duruşma salonunda takip eden kurbanların ebeveynleri ifadeler üzerine gözyaşlarına boğuldu.

33 yaşındaki hemşirenin kurbanları arasında 24 saat arayla öldürülen tek yumurta üçüzü erkek kardeşlerden ikisi, bir kilogramdan hafif bir yenidoğan bebek ve dördüncü girişimde öldürülen 10 hafta erken doğan prematüre bir kız bebek bulunuyor.

Buna göre Letby’nin birçok bebeğin minik bedenlerine hava enjekte ederek kimi zaman diyaframlarının parçalanmasına neden olduğu, bir olaydaysa bebeğin boğazından tüpü zorla iterek öldürdüğü belirtildi.

Çocuk G adlı bir başka küçük bebeğe de hemşirenin saldırıları sonrasında serebral palsi teşhisi konduğu belirtildi. Şimdi sekiz yaşında olan kız 24 saat bakımla yaşıyor.

Yalnızca yüzde 5 yaşama şansı tanınan bir bebeği iki kere öldürmeye teşebbüs eden hemşire, bu ve bir başka cinayetten suçsuz bulundu. Beş bebekle ilgili altı cinayete teşebbüs suçlamasındaysa yüzlerce saatti süreyle değerlendirme yapan juri karara bağlayamadı.