Seri çocuk katili hemşireye müebbet hapis

Britanya’da bir hastanenin yeni doğan ünitesindeki yedi bebeği öldürmekle suçlanan hemşire Lucy Letby müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Lucy Letby. (Cheshire Polis Teşkilatı)

BBC Türkçe’nin haberine göre Manchester şehrinde bugün görülen karar duruşmasında yargıç, Letby’nin eylemlerine ilişkin korkunç bazı detayları da paylaştı. Duruşmaya katılan öldürülen bebeklerden birinin annesi, “Böyle bir şeytanın var olması beni dehşete düşürüyor” diye konuştu.

33 yaşındaki seri çocuk katili hemşire, 2015-16 yıllarında yedi bebeği öldürmek, altı bebeğin ise ölümüne teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.

Letby, İngiltere’nin yakın tarihindeki en büyük seri çocuk katili oldu.

Karar duruşmasına katılmayı reddeden hemşirenin cezasını açıklayan yargıç Justice Goss, Letby’nin ‘acımasızca ve hesaplı bir şekilde’ gerçekleştirdiği eylemlerinin gerçek anlamda dehşet verici olduğunu ifade etti.

Yargıç, Letby’nin “normal insan içgüdülerinin tamamen karşıtı” bir şekilde davrandığı, sağlık ve bakım alanında çalışanlara yönelik güveni de sarstığını kaydetti.

Mahkeme kararıyla, Letby’nin erken tahliyesinin de önü kapandı. Letby, bugün açıklanan karar sonrası Britanya’da ömür boyu hapis cezası alan dört kadından biri oldu.

Letby’nin karar duruşmasına katılmamasına, duruşmadaki aileler de tepki gösterirken, Britanya Başbakanı Rishi Sunak, bu gibi bir durumun tekrar yaşanmaması için mahkumların duruşmaya getirilmesini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.