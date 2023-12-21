Şeref Oğuz: Türkiye hala faiz artırım sürecini tamamlamış değil

Ortodoks ekonomi dünyası, faiz artırım çağından indirim dönemine girmek üzere… Dünya mersine giderken tersine gitmeyi marifet sayan Türkiye ise hala faiz artırım sürecini tamamlamış değil. Misal yarınki Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısında 250- 500 bazlık faiz artışı beklenebiliyor.

İyi de bunun ham meyve ile ilgisi nedir? Şudur; malum faize karşı “nas” duruşumuz gitmiş değil, sadece rasyonele dönüş zorunluluğundan dolayı artışına izin verdik. Zira Kur Korumalı Mevduat tahammül sınırlarını aştı, enflasyon aldı başını gitti ve rezervleri yedik bitirdik, kasayı boşaltıverdik.

Şeref Oğuz’un yazısı