Şeref Oğuz: Turizmde atılım için hangi hamleler yapılmalı?

1- Ekonomiye döviz taşıyan bir kaynak olan turizm ivedilikle eski dinamik koşullarına taşınmalı. Deniz-kum-güneş konsepti yerine çeşitlilik odaklı yeni stratejiler geliştirilmeli.

2-Salgının, doğa olaylarının dışına çıkarak güzelliklere zengin coğrafyaya vurgu yapılacak reklamlarla ziyaretçiler çağrılmalı.

3-Tur operatörleri ile daha iyi iletişimle riskler; avantaja dönüştürülmeli.

Türkiye’nin yeni öyküsü ne olmalı?

Aslında 100 milyar $’lık hedefe 5 yıl içinde varılabilir. Yeter ki turist sayısına odaklı nicelik tutumunu, nitelik odağında, turist başına gelir bakışına dönüştürelim. Mevcut yaklaşım 100 milyar $ ancak Paris’i ve Venedik’i ödünç almakla (!) mümkün. Bir hedefi hayalden gerçeğe, farklı dinamikleri devreye almakla başarabiliriz. Belki de kendimize sormamız gereken şudur; Turizmin 100 milyar $ bandına çıkması hangi gelecek öyküsü ile başarılabilir?

Şeref Oğuz’un yazısı