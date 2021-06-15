Şeref Oğuz: Tüm denklem, ülkeler arasındaki diplomasi trafiğine bağlı

IMF, 2022’den itibaren daha düşük bir eğilime dönmeden önce Türkiye’nin büyümede bu yıl yaklaşık %5,75’e ulaşmasını bekliyor. Dünya Bankası ise 2021 büyüme tahminini %5’e çıkarmıştı.

Türkiye son 2,5 yıl içerisinde enflasyon-faiz-kur sacayağında yaşadığı sıkışmayı ancak güçlü büyümelerle geri alabilir.

Eğer biz 6 veya 7 çeyrek, %6 ve üzeri büyürsek, işsizlik erimeye başlar ve Türkiye kaybettiklerini geri kazanır.

Fakat tüm denklem, ülkeler arasındaki diplomasi trafiğine bağlı.

Ekonomilerin açılması ile bir ivme yakalansa da ülkeler arasında gerilimli bir süreç yaşanırsa 2022’nin ilk çeyreğinden itibaren yeniden küçülme başlar.

Ekonomi tüm kurumlarıyla büyümeyi benimsemeli.

Ancak bu durumda istihdam dostu büyüme olur.

Bu gerçekleşirse büyüme nitelik kazanır.

Tüketerek büyümenin sıkıntısı, tüketecek şey kalmadığında küçülme gelmesidir.

Şeref Oğuz’un yazısı