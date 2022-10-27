Şeref Oğuz: Seçimi kim kazanırsa kazansın, IMF’ye rahmet okutacak acı reçeteleri uygulamak zorunda

Dünya, ekonomik kışa hazırlanırken, seçim ekonomisi sürecinde pastırma yazı yaşıyor. Bu sahte baharın ardından gelecek olan, elbette ki bir buzul çağı… Böylesine doludizgin parasal genişlemenin, sadece ekonomik değil, siyasi sonuçlarının da olacağını pekâlâ biliyoruz.

Ama umurumuzda değil… Seçimi kazanmak için her şeyi yapmayı, kendimize hak görüyor, sahte refah yaratmaya muktedir olduğumuzu sanıyoruz. Enflasyon balonu sürekli şişer mi? Bir yere kadar evet ama eninde sonunda patlayacaktır. Sonsuza dek şişebilen bir balon yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.

Yarın ne olacak?

Olacağı şu; seçimi kim kazanırsa kazansın, IMF’ye rahmet okutacak acı reçeteleri uygulamak zorunda kalacak. Tıpkı FED’in para basıp dünyaya saçarak ekonomileri getirdiği noktada olan biten gibi; enflasyon pençesinde uzun yıllar yaşamaya mahkûm edileceğiz.

Şeref Oğuz’un yazısı