Şeref Oğuz: Merkez’in hedefleri neden tutmuyor?

Zira geleceğe dair beklentileri yönetme gayreti ancak, sözüne güvenmekle mümkün olabiliyor. Ne yazık ki eski yönetimin kirlettiği bilgiler, heterodoks çılgınlığının savunuculuğu için söyledikleri yalanlar, Gaye Erkan’ın sırtındaki küfe oluverdi. Faiz silahını bile özgürce kullanamayan guvernör, ne yazık ki piyasalara sözünü dinletse de onları inandıramıyor. Ama gayreti alkışlanası…

İnandırıcı olmak için ne yapması gerekir?

Piyasa katılımcıları anketi yinelenebilir ve insanların neden sözel yönlenemediği sorgulanabilir. Bu sayede “söyledim ama neden dinletemedim” sorusuna cevap bulunmuş olur. Böylelikle şahsına duyulan güven üzerinden Merkez Bankası kurumunun yerle bir edilen itibarı restore edilmiş olur. Neticede güven yoksa piyasanın kulağı kapalı durur konuşana… Ancak inandırıcı olamadığının kök sebepleri ortaya çıkarsa, sağlıklı bir iletişim stratejisi oluşturma şansı doğar. Şimdiki haliyle “ben söyledim, inanıp inanmamak piyasanın sorunu” çıkmazına girilir ki işler daha da beter hale gelir.

Şeref Oğuz’un yazısı