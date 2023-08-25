Şeref Oğuz: Merkez Bankası kuruluş yasasını hatırlamış gibi

Para Politikası Kurulu’nun yeni üyelerinin katılımıyla aldığı faiz kararı, tam bir sürpriz oldu. İzin verilecek kadar faiz arttırabilir tahminleri ışığında beklenen %1,5-2,5 iken politika faizi bir anda %25’e çıkıverdi. Bu, enflasyonla mücadelede olağanüstü gayretin işareti ve TCMB, kuruluş yasasını hatırlamış gibi…

Daha önceki faiz kararları; “Cumhurbaşkanı’nın telkinleri doğrultusunda”, heterodoks çağında iniş yönünde, ortodoks çağında ise gıdım artış düzeyinde idi. Şimdi görüyoruz ki politika metnindeki üfürükten cümleler gitmiş, yerini “rasyonel” ifadeler almış. Yeni yönetim, ancak şimdi işbaşı yapmış.