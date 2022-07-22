Şeref Oğuz: Kaç özel okul batar?

Bugün %80-100 artan özel okul ücretlerini kaç veli karşılayabilir? Ücretlere %100 zam yapıldı mı? Sizce bu ücretler karşılanmadığında ne olur dersiniz? Bir tahminiz var mı batabilecek özel okullar hakkında?

Özel okul ücretlerine bakınca, sanırsınız mantığa Aristo, fiziğe Newton, matematiğe Cahit Arf, din dersine Gazali geliyor. İşin ekonomik boyutu en önemli problem… İşin içerik boyutu ile bir başka problem. Benim önerim; kaldırabileceğinizin üzerindeki bir yükü üstlenmemeniz.

Veliler, öğrenciliklerindeki kırık notlarını, çocuklarının karneleriyle düzeltme saplantısından kurtulmalı. Ödev denilenler ise hayata dair olmayan, kullanışsız ezberler yığını… Okul yönetimleri, öğrencilerden ziyade, parayı ödeyen veliyi memnun etme telaşında… Öğrenciyi yarış atı gibi, bitmez tükenmez sınavlarda koşturmak üzere zorlayan yapının özünde, velinin gözüne girmek var. 5 yıldızlık kampüs hizmeti verip 2 yıldızlı ezberci eğitim hizmeti sunmak…

Şeref Oğuz’un yazısı