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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Haftada dört gün çalışsak ne olur?

Gelişmiş dünya, işgücü verimliliğini konuşuyor. Gündemdeki konu; haftada 4 gün çalışmanın, daha verimli olup olmayacağı… Haftalık 8 saatin aşağıya çekilmesine gençler ve kadınlar sıcak bakıyor. 18-25 yaş arası 1130 genç; çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak bakıyor. Japonya’da 4 gün iş, 3 gün izin denendi verimlilik %40 arttı. Microsoft Japonya çalışanlarına bir süre için haftada 3 gün izin vermiş, onlardan sadece 4 gün çalışmalarını istemiş. Sonuç çok çarpıcı: Şirkette çalışan 2300 kişi geçen yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar izin yapmış verim;%40 artmış.

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Bakandan ihracat açıklaması: Unda birinci, makarnada ikinciyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin dünyada un ihracatında birinci, makarna ihracatında da ikinci sırada olduğunu belirterek “2023 itibarıyla Türkiye’nin dünya un pazarındaki payı yüzde 23. Bu da dünyadaki her dört un paketinden birisinde Türkiye’deki üreticilerin emeğinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.