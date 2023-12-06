Gelişmiş dünya, işgücü verimliliğini konuşuyor. Gündemdeki konu; haftada 4 gün çalışmanın, daha verimli olup olmayacağı… Haftalık 8 saatin aşağıya çekilmesine gençler ve kadınlar sıcak bakıyor. 18-25 yaş arası 1130 genç; çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak bakıyor. Japonya’da 4 gün iş, 3 gün izin denendi verimlilik %40 arttı. Microsoft Japonya çalışanlarına bir süre için haftada 3 gün izin vermiş, onlardan sadece 4 gün çalışmalarını istemiş. Sonuç çok çarpıcı: Şirkette çalışan 2300 kişi geçen yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar izin yapmış verim;%40 artmış.
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Bakandan ihracat açıklaması: Unda birinci, makarnada ikinciyiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin dünyada un ihracatında birinci, makarna ihracatında da ikinci sırada olduğunu belirterek “2023 itibarıyla Türkiye’nin dünya un pazarındaki payı yüzde 23. Bu da dünyadaki her dört un paketinden birisinde Türkiye’deki üreticilerin emeğinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.
Azerbaycan Hava Yolları Tel Aviv uçuşlarını durdurdu
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İspanyol polisi, kendilerini Brad Pitt olarak tanıtarak iki kadını toplam 325 bin avro (12 milyon 349 bin lira) dolandıran beş kişiyi tutukladı.
Emine Erdoğan ABD’de Türk çeyiz kültürünü ve gelin hamamını tanıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu dolayısıyla ABD’de bulunan Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde devlet başkanlarının eşlerine Türk çeyiz kültürünü, gelin alayını ve gelin hamamını tanıttı.