Gelişmiş dünya, işgücü verimliliğini konuşuyor. Gündemdeki konu; haftada 4 gün çalışmanın, daha verimli olup olmayacağı… Haftalık 8 saatin aşağıya çekilmesine gençler ve kadınlar sıcak bakıyor. 18-25 yaş arası 1130 genç; çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak bakıyor. Japonya’da 4 gün iş, 3 gün izin denendi verimlilik %40 arttı. Microsoft Japonya çalışanlarına bir süre için haftada 3 gün izin vermiş, onlardan sadece 4 gün çalışmalarını istemiş. Sonuç çok çarpıcı: Şirkette çalışan 2300 kişi geçen yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar izin yapmış verim;%40 artmış.

Şeref Oğuz’un yazısı