Şeref Oğuz: Gri listeye ne zaman ve niye girdik?

FATF (Mali Eylem Görev Gücü/Financial Action Task Force) tavsiyelerine uymayı kabul eden fakat taraf oldukları ticari faaliyetlerdeki işlemlerin mahiyetlerini detaylı bir şekilde ele alacak hukuki düzenlemeleri, yapısal reformları, izleme mekanizmaları yeterli olmayan ülkeler Gri Liste’de takip ediliyor. FATF Genel Kurulu, içerisinde Pakistan, Suriye ve Güney Sudan’ın da bulunduğu gri listeye Türkiye’yi de alma kararı vermişti.

Gri listede olmanın maliyeti nedir?

Gri listeye alınan ülkeler; dış yatırım çekme sürecinde uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde itibar kaybına uğruyor. Bu durum, ihracat ve ithalat ağı yüksek olan şirketlerin çeşitli yaptırımlar sonucu pazar paylarının daralmasına sebebiyet verebiliyor. Ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor. Misal Pakistan’dan 35 milyar $ tutarında yabancı sermaye çıkışı gerçekleşti.

Şeref Oğuz’un yazısı