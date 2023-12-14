Şeref Oğuz: Galiba küçülmemiz gerekiyor

Konuştuğum iş insanları, kurum liderleri, sanayiciler ve esnafın vurguladığı ortak cümle; “Gelecek yıl başımıza ne gelecek?” Sahi; ne gelmesini bekliyorsunuz? Karşı soruma gelen cevap ise şu; “Zor geçeceği anlaşılıyor, seçim sonrası ekonomi daralacak, batar mıyım, hayatta kalır mıyım?”

Ben de bu tereddüt karşısında, başlıktaki soruyu yineliyorum; “2024 için küçülme planın var mı?” Önce bir şaşkınlık; “Nereden çıktı bu küçülme?” Sonrasında ise “aslında…” diye başlayarak kaygılar cümleye dönüşüyor; “Evet, galiba küçülmemiz gerekiyor ama bunu hangi derinlikte yaparız?”

Şeref Oğuz’un yazısı