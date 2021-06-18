Şeref Oğuz: Faiz, Merkez ile CB arasında yakar top gibi gidip geliyor

Merkez cephesinde yeni bir şey yok.
Dünkü olağan toplantıda faizi %19’da sabit tuttu ve zaten hareket alanı kalmamış Başkan; böylelikle görevde kalma süresini uzatmış oldu.
Zira faiz indirse dolar zıplayacak, yükseltse görevden alınmak için takvime bakacaktı.
Aslında Merkez’in elinde kalmış tek silah olan faizin de fiyat istikrarını sağlama yolunda fazlaca işe yaradığı söylenemez.
Hele ki yurtdışından enflasyon ithalatı döneminin başladığı, FED’in ‘2023’te faiz artacak’ dediği ortamda, insanlar Türk Lirası’na olan güvenini yitirmiş durumda.
Ne yerli ne de yabancı yatırımcıdan bu faizlere rağmen ciddi para girişi göremiyoruz.
Herkes; lira dışında kendine güvenli liman arayışında ve gözü riskli varlıklarda…
Kripto para dahi liranın taşıdığı risklerden daha güvenli geliyor insanlara.
Faiz, Merkez ile CB arasında yakar top gibi gidip geliyor.