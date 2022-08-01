Şeref Oğuz: Ey sanayici, ya pamuk eller cebe ya da ensenize çökerim     

1-Son dönemde döviz nakit sıkıntısı had safhaya geldi. Öyle ki spot piyasa ile tabela kurlar arasında farklar doğdu.

2-FED faiz artırırken TCMB faizi sabit tutmaya devam etti. Kur artmayı sürdürdü. Bu arada döviz nakit akışı durdu.

3-Merkez Bankası’nda iş dünyasına telefonlar gitmeye başladı: “Rica ediyoruz dövizlerinizi bozdurun.”

4-CDS’ler 900’e çıktı. Makul dış kaynak temininde yaprak kıpırdamamaya başladı.

5-Döviz sat ricası boşa çıkınca “”hakkınız kötektir” kabilinden sanayiciye kendi mekânında Merkez Sopası geldi.

Bunun anlamı şudur; “Rezervim eridi, ihracatçının dövizini bozdurttum ama yetmiyor.

Zaten Ortadoğu’dan 50 milyar $ gelecek dedikodusu da işe yaramadı. Ey sanayici, ya pamuk eller cebe… Yoksa ensenize çökerim.

Şeref Oğuz’un yazısı