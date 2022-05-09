Şeref Oğuz: Enflasyonla mücadelede kayda değer adım atılamaz, atılmıyor, atılmayacak

Enflasyon ne zaman zirve yapar? İddia edildiği gibi mayısta mı? Yoksa daha gerçekçi hesap kitap yapanların söylediği gibi; Ekim-Kasım’da mı? Zirveyi hangi oranda görür? Bu ve benzeri sorular gündeme geldiğinde, enflasyona hükümetin bakışı sorgulanıyor. Belki de soru; “Hükümetin enflasyonu indirme niyeti var mı?” Aslında var… Olmalı da… Fakat zamanı değil. Zira ufukta sandık var ve ekonomik açıdan enflasyonla mücadele doğru bir karar olsa da siyaseten intihara eşdeğerdir. Zira enflasyonla mücadele; acı reçetedir, kemer sıkmadır, ücret dondurmak, külfeti tüm toplumun sırtına yüklemektir.

Seçim sürecinde bunları yapan bir hükümet, enflasyonu düşürmüş fakat kendini de sandığa gömmüş olacaktır. Bu yüzden enflasyonla mücadele; ‘söylem’ düzleminde devam ederken, ‘eylem’ konusunda kayda değer adım atılamaz, atılmıyor, atılmayacak.

Şeref Oğuz yazdı