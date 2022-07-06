Şeref Oğuz: Enflasyon seçim sonrasında zirve yapar

Hiçbir hükümet, seçim sandığı ufukta göründüğünde enflasyonla mücadele etmez, edemez. Zira enflasyonla mücadele, acı reçetedir, kemer sıkmadır, konfor alanlarını terk etmektir. Hele ki bizdeki hiperenflasyon söz konusu ise kan ve gözyaşı demektir.

Hal böyle olunca seçim ekonomisiyle piyasalar paraya boğulacak, kısılan krediler açılacak, taban fiyatı, katsayı, ücret zammı, teşvik ve hibelerle parasal genişleme sürecinde enflasyon ivmelenecek. Bu durumda enflasyonun daha gidecek yolu olur ve ancak seçimin ertesi ayında bir zirveden söz edilir.

Şeref Oğuz’un yazısı