Şeref Oğuz: Ekonomide kadın erkek eşitliğine daha birkaç yüzyıl var

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Ekonomide kadın erkek eşitliğine daha birkaç yüzyıl var. Üstelik bu, sadece ülkemizin değil; dünyanın gerçeği… 2000 yılında Time dergisinin anketini hatırlıyorum; “En erken kaç yıl sonra kadın başkanınız olur?” sorusuna 50 yıl cevabı gelmişti. Oysa aynı ankette 10 yıl sonra zenci başkan cevabı verilirken…

Kadın erkek eşitsizliği, “pozitif ayrımcılığa” rağmen sürüyor. Pozitif veya negatif bu ayırımcı dilden de kurtulmak gerekiyor. Üstelik bu dili kullananlar, kadını en fazla tecrit etmek isteyenler… Aslında şunu savunmak daha insani; kadın ve erkek, ayrımcılığa gerek duyulmadan, fırsat-hayat eşitliğine gelmeli.

Hala çok düşük düzeyde ancak yıllara bağlı olarak gelişiyor. Hatta bunun için yönetim kurullarında kadın oranını arttırmak için “Yüzde 30 Derneği” dahi kuruldu. Küresel çapta kadın ile erkek arasındaki gelir farkı %20. Ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için geçmesi gereken süre; 202 yıl. Siyasette eşitlik için 107 yıl. Dünyada yönetim kademelerindeki kadın oranı %35’in altında…

Şeref Oğuz’un yazısı