Şeref Oğuz: Detaylı rezerv dedikodusu

Hayat daraldıkça, genişleme kaynaklarını yaratırmış. Biz de rezervlerimiz eriyince yeni kaynak arayışına girdik. Gerçeği olmayınca dedikodu üzerinden sanal rezervler geliştirmeye başladık. Peki, nedir bu sanal rezerv dedikodusu? Dedikodu; adı üzerinde, gerçekle örtüşmeyen çarpık iletişim.

Dedikoduyu yayanlar, inandırıcı olsun diye detay da vermiş. Detaylı dedikodu yani… Misal 55 milyar dolar yola çıktı, Merkez’in rezervlerine girmek üzereymiş. 20 milyarı Suudilerden, 15 milyarı Katar’dan, 10 milyarı Birleşik Arap Emirliklerinden ve 10 milyar doları da Rusya’dan…

Şeref Oğuz’un yazısı