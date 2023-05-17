Şeref Oğuz: Deprem bölgesinde yüksek oy çıkmasının nedeni

Deprem bölgesinde yüksek oy çıkmasının nedeni: Bölgede anket yapılmış, “Bizi ancak hükümet tekrar yeniden yapılandırabilir.” Evlerin ve yeniden yapılanmanın sağlanması için hükümete oy verilmiş. (Öç alma duygusundan çok hayatta kalma duygusu öne çıktı.)

Ekonomi gündemi arka plana itildi; dış güçler, düşmanlar, askeri gücümüz derken. Halkın bakışı ekonomiden beriye çekildi. Yetmedi; “Fiyatlar yükseliyor ama maaşlar da yükseliyor” algısı çıktı. Her ne kadar fiyatlar atlı, ücretler yaya olsa da ‘enflasyon telafisi sözü’ ile kaygılar hafifletilmiş oldu.

Çok başlılıktan ziyade hızlı karar; “6’lı masada kararlar geç alınır” algısıyla hızlı, işleyen mekanizmalar önemsendi.

Kayıt dışı ekonomik krizi yumuşatıyor; Kayıt dışı rakamların sistemi beslemesi ise bir başka ayrıntı… Veri bulanıklığı yüzünden ortalıkta dolaşan rakamlar itibarsızlaştırıldı. 100 sıradan rakam arasına 10 kritik yalan rakam, pekâlâ kaynaştırılabilirdi ve öyle de oldu. Rakamların yıkıcılığının sandığa yansıması da önlenmiş oldu.

Şeref Oğuz’un yazısı