Şeref Oğuz: Cari açık bu kadar yüksekken finansmanın kaynağı ne?

Finansmana baktığımızda, net hata ve noksandaki artış ana finansman kaynağı olarak görülüyor. Net hata noksan girişi ise Ekim’de de devam etti. TCMB verilerine göre net hata noksan girişi Ekim’de 660 milyon $ oldu. Ocak-Ekim döneminde net hata noksan girişi 21 milyar $ olarak kaydedildi. Bu sürdürülebilir midir? Elbette değil…

Peki ya turizm gelirleri?

Çok şükür ki turizm gelirlerimiz var. Bacasız sanayimiz turizm en büyük itici güç… Önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılsonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar $ gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023´te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar $ gelir” diyor. Sadece p andemide çok ağır bir hasar alan sektöre bel bağlayarak ilerlenebilir mi?

Şeref Oğuz’un yazısı