Şeref Oğuz: Borsada olağan dışı fiyat hareketleri

Olağan dışı diyorum çünkü üst üste düşüş yaşanıyor. Üstelik faiz tek hanede ve enflasyon %64,27. Yılsonuna kadar enflasyon %35-40 bandına yerleşse bile şu anki seviyelerle enflasyon bazında bir değerlenme olması mümkün.

O halde gerilemeyi ne tetikledi: Tarih 5 Ocak 2023. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz” demişti. Erken seçim ihtimali borsacıların bahanesi oldu.

Bir erken seçimin masada olduğunu bilmiyor muyduk?

Biliyorduk. O halde bu düşüş de neyin nesi? Bu düşüş fonların biraz kâr realizasyonu… Zira yabancı çekilmiş durumda. Piyasayı domine eden yerli yatırım ve emeklilik fonlarıydı. Onlar da satışa geçince, panikleyen yerli yatırımcılar kervana katıldı. Sonuç; elbette istenmedik bir gerileme: 5.704’lerden 4.810’lara kayış.

Borsalar çeşitli nedenlerle sert düşüşler yaşayabilir; İşte bunlardan birkaçı: Ekonomik büyümede sert bir gerileme vardır. Şirket kârlarına yansır. Borsa düşer. Faiz oranlarında sert yukarı hareket vardır. Para faize kayar. Borsa düşer. Doğal afet ve beklenmedik bir gelişme vardır. Borsa düşer.

Şirketlerin değeri aşırı şişmiştir. Borsa düşer. Sürekli halka arzlarla piyasadan para çekiliyordur. Borsa düşer.

Şeref Oğuz’un yazısı