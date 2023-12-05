Fed’in ultra şahin olarak nitelendirilen adımları varlık fiyatlarının üzerinde etkisini gösteriyor. Tecrübe etmişizdir ki; “borsa kazanmak amaçlıdır, altın ise korunma amaçlı” tutulur. Spekülatif kazanç peşinde koşanlar ise olağanüstü dönemler ve kriz dönemlerinde altını şişirmeye başlar. Zira boğa eğilimlerinin olduğu dönemlerde bütün volatil hareketlerin önü açıktır.

Yatırımcılar için altın korunma limanıdır. Zira sadece sarı bir metal değil aynı zamanda ziynet eşyasıdır. Üretimi kıttır. Kaynakları azdır. Likite en yakın enstrümanlardandır. Merkez bankalarından tutun da evlenecek çiftlere kadar tercih edilen bir emtiadır. Kaldı ki küresel risklerden etkilenir. Tarih göstermiştir ki jeopolitik riskler arttığında altın fiyatları bundan etkilenir ve tırmanır. Ayrıca merkez bankaları da altın toplamaya başlar. Bu durum, arzın sınırlı olduğu süreçlerde fiyatları yukarı doğru iter. Bunun yanı sıra belirsizliğin hâkim olduğu piyasalarda altına olan teveccüh, aşırı tırmanır.

Şeref Oğuz’un yazısı