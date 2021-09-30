Şeref Oğuz: Birikim yapabilmenin ‘altın’ kuralları

Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil” ifadelerini kullandı.