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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Birikim yapabilmenin ‘altın’ kuralları

Birikim, daha sonra kullanılmak için istiflenendir, saklanandır. Eğer servet söz konusu ise seni zengin yapan; mal biriktirmen, kuşaklar boyu bunu korumandır.

Birikim yapabilmenin “altın” kuralları


1-Var olan harcama alışkanlıklarını değiştir. Birikime başla.

2-Katma değere odaklan, ek bir katma değeri yoksa boş ver.

3-İndirimlerin sunduğu fırsat cazibelerine kapılma, gerekeni al.

4-Harcamadan önce birikim için ayır. Hedefine odaklan.

5-Kredi kartlarını teke indir. Harcamalarını kontrol altında tut.

6-Bütçe planı yap ve ona sadık kal. Sana yol aldırır.

Şeref Oğuz’un yazısı

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