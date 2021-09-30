Şeref Oğuz: Birikim yapabilmenin ‘altın’ kuralları

Birikim, daha sonra kullanılmak için istiflenendir, saklanandır. Eğer servet söz konusu ise seni zengin yapan; mal biriktirmen, kuşaklar boyu bunu korumandır.
Birikim yapabilmenin “altın” kuralları
1-Var olan harcama alışkanlıklarını değiştir. Birikime başla.
2-Katma değere odaklan, ek bir katma değeri yoksa boş ver.
3-İndirimlerin sunduğu fırsat cazibelerine kapılma, gerekeni al.
4-Harcamadan önce birikim için ayır. Hedefine odaklan.
5-Kredi kartlarını teke indir. Harcamalarını kontrol altında tut.
6-Bütçe planı yap ve ona sadık kal. Sana yol aldırır.