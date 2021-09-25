Serdar Ortaç’tan Beşiktaşlılara: Büyük terbiyesizlik ettim, küfretmekte haklılar

Adana Demirspor karşılaşması sırasında sahneden Beşiktaş’a hakaret etti gerekçesiyle kulübün dava açacağını duyurduğu Serdar Ortaç “Büyük terbiyesizlik ettim, pişmanım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş, 21 Eylül’de Süper Lig’in 6’ncı hafta maçında İstanbul’daki Vodafone Park’ta Adana Demirspor’la karşılaşmıştı. Maçta siyah beyazlılar 3-0 öne geçmesine rağmen deplasman ekibi son dakikada gelen golle eşitliği yakalamış, maç berabere bitmişti.

Sosyal medyada ertesi gün paylaşılan bir videoda, Ortaç’ın konserinde müziği durdurarak hareket ettiği görülmüştü.

Adana Demirspor Taraftarlarını Coşturmak İçin 'Ağzına S**tı' Diyen Serdar Ortaç'a Beşiktaşlılardan Tepki Geldi pic.twitter.com/IZDYAlu1E6 — Onedio Video (@onediocomvideo) September 23, 2021

Bu sözler üzerine Beşiktaş resmi bir duyuru yayınlayarak Ortaç hakkında hukuki işlemlere başlandığını bildirmişti.

Ortaç gelen tepiler üzerine özür dilemişti.

Dün akşam TV100’de ‘Var Odası’ programına katılan Ortaç olaya çok üzüldüğünü, sabaha kadar uyumadığını belirterek şunları söyledi: “Çok büyük terbiyesizlik ettim. Çok pişmanım. Sahnede içmemeliydim. Artık yapacak tek bir şey kaldı; Beşiktaş camiası, taraftarı Çarşı grubu, sayın başkanım, 30 senelik dostum Sergen beni affetsin diye dua edeceğim”.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’la konuşup konuşmadığı sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Bence Sergen’in böyle bir konuya ayıracak vakti yoktur. Adamın başında bin tane dert var. Ajax bekliyor. Bir sürü sakatlık geçiren oyuncusu var. Sanmıyorum Twitter açıp da Serdar Ortaç böyle demiş diye düşünsün. Umursamaz bile. Kızar tabii gördüğü zaman. Ama başkana çok ayıp oldu. Beni izlemeye çok gelirdi. Bir sürü insanı kırdım, lanet olsun, bu dilimin Allah… Neyse yapıp yapıp öyle diyorum.“

Beşiktaş taraftarının tepkisine de değinen Ortaç “Çok küfrettiler. E kızdılar tabii, ben futbolkolik olsam ben de kızardım. Haklılar da. Bir anlık sinirle edebilirler haklılar”.

Verilen tepkilere kızmadığı anlatan Ortaç “Serdar Ortaç olmuşsun böyle hatalar yapaman lazım” diyerek kendine uyarıda bulundu.

Kulübün dava açmasını da haklı bulduğuu belirten Ortaç “Suçluyum, davayı kazanırlarsa cezamı çekeceğim” dedi.