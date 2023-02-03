Serdar Ali Çelikler: Seçim senesi futbol üzerinden kaos çıkarılmaya mı çalışılıyor?

Aynı hakem, bu kez Adana deplasmanında Fenerbahçe’ye karşı bariz operasyon şüpheleri içeren bir yönetim gösterdi. Bu kez tepki gösteren kesim Fenerbahçe’ydi.. Hep “iyi niyetli” denilen ama özellikle “ofsaytımsı”dan bu yana en az 7-8 tane net golün iptal edilmesine karşı kayıtsız kalan, belli ki pek de yönetim işinin altından kalkamayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de durumu tam çözemiyor. ‘Acaba yine bir seçim senesi futbol üzerinden kaos çıkarılmaya mı çalışılıyor?’ sorusu makul bir sorudur. Ve cidden hakemler artık bu anlamıyla bir güvenlik sorunudur. Yabancı hakem getirilmeyecekse, hakemlik düzeninin tamamen yıkılıp yeniden yapılması adına muhakkak yepyeni bir takım girişimler yapılmalıdır. Yeni bir hakem nesli yetiştirmemiz şarttır. Bu nesli yetiştirme süresi 1 yıl ise o süre zarfında ya yabancı hakem getirteceğiz ya da gerekirse 1 yıl futbol oynamayacağız. Ama bu iş bu mevcutlarla daha fazla devam edemez. Bu sorun artık MHK’yı, TFF’yi de aşmış bir sorun olarak görülmelidir. Ciddi bir sorun olarak ele alınmalı ve gerekirse geniş bir konsensus ile ortak bir yöntem geliştirilmelidir.

Serdar Ali Çelikler’in yazısı