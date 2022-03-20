Semiha Yankı’ya ‘basit yaralama’dan ceza

İzmir’de bir trans kadınla kavgaya karıştığı gerekçesiyle yargılanan 64 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı’ya hapis cezası verildi.

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Yankı ve Anıl Petek hakkında 22 Nisan 2021’de sokakta karşılaştıkları sırada karşılıklı olarak birbirlerine vurdukları gerekçesiyle Çeşme 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İddianamede Yankı’ya ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’dan beş yıla kadar, Petek’e ise ‘basit yaralama’dan bir yıla kadar hapis istenmişti.

Mahkeme, Yankı’ya ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ten beraat kararı verirken, ‘kasten basit yaralama’dan 120 gün hapis cezasına hükmetti.

‘Haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’den 75 güne indirilen ceza, günlüğü 20 liradan 1500 liraya çevrildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Anıl Petek’e de aynı ceza verildi.

Anıl Petek’in avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Yankı’ya verilen cezayı az bulup kararı istinaf mahkemesine taşıdı.