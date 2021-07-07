Selvi Meclis kulislerinden bildirdi: Kılıçdaroğlu’na karşı bir hazırlık yok

Meclis’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir hazırlık bulunmadığı bildirildi.

Meclis’e gönderilen fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen CHP liderine ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla dört yıla kadar hapis istendiği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu da hapse atılmak istendiğini belirterek “Hodri meydan” demişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, “Meclis kulislerini araştırdım” diyerek şunları aktardı: “Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir hazırlık yok. Bırakın Kılıçdaroğlu’nu, diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde de bir çalışma yok.”

Selvi şöyle devam etti:

“Dokunulmazlıkların kaldırılması için önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. Ardından Meclis Genel Kurulu’na gelip, oylanıp kabul edilecek. Hangi dosyada dokunulmazlığı kaldırılırsa o dosyadan yargılanacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir gündemi yok.

Meclis’in gündeminde ise şimdi 4. Yargı Paketi var. Ardından hayvan haklarıyla ilgili düzenleme gelecek. Meclis ekonomiyle ilgili torba yasayı çıkarıp tatile girecek.

Demem o ki yarın Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılıp hapse girmesi gibi bir durum yok.“