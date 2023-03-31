Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyaya ‘Kemal Bey’le girdi

CHP genel başkanı ve millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ‘Çocukların Selvi Annesi’ olarak Instagram ve Twitter hesabı açtı.

Fotoğraf: CHP

Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından ilk paylaşımında Kılıçdaroğlu’yla Mayıs 2022’de Maltepe’deki mitingde çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımına “Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notunu düşerken Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin tweet’ini gülümseme emojisiyle alıntılayıp paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram bio’suna da ‘Çocukların Selvi Annesi’ diye yazdı.