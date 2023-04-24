Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selvi, Binali Yıldırım’ın İstiklal Marşı’nda teklediğini yazamadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Meclis’teki konuşması nedeniyle övdüğü yazısında İstiklal Marşı’nı kağıda bakarak yanlış okuduğundan bahsedemedi.

Binali Yıldırım, Meclis'te İstiklal Marşı'nı kağıttan bakar bile okumayı becerememişti. (Twitter)
Binali Yıldırım, İstiklal Marşı’nı kağıttan bakar bile okumayı becerememişti. (Twitter)

Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda kürsüye çıkmıştı. Yıldırım’ın önündeki kağıda baktığı halde İstiklal Marşı’nı yanlış okuması dikkat çekmişti. Bu dün sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. 


Selvi, bugünkü yazısında Binali Yıldırım’ı överken, bu konuya hiç girmedi.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle: “AK Parti adına kürsüye çıkan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda beklenmedik bir hareket yaptı. Kürsüde Türk bayrağını açtı, İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu. Sonra bayrağı öpüp başına koydu ve katlayıp cebine yerleştirdi. AK Parti milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Meclis kürsüsüne çekiçle çıkan oldu. Peynir, ekmek getiren oldu. Tişörtünü çıkaran bile çıktı. Onlar hoş değildi ama Türk bayrağı Meclis kürsüsüne yakıştı.”

Binali Yıldırım kağıda bakarak okuduğu İstiklal Marşı’nda tekledi, elleri titredi

SON HABERLER

Otomobilde kur zamları geri döndü

Gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı beklenirken, zamların seçim sonrasında artarak devam edeceği öngörülüyor.