1 Nisan’da yeni ve şaşırtıcı bir sabaha uyanmayacağız. Toplum hâlâ gerçeğe toslamış durumda değil. Toslayacağı gerçek ise meselenin iktidarı değiştirip değiştirmemekten çok başka bir yere evrildiği olacak.

Çok söylenen derinlerde biriken fırtına, dip dalga vesairenin bu iktidar muhalefet yapılarından birini seçmek üzere biriktiğini sanmak yanıltıcı olabilir. Toplumun dibinde ve ruhların derinliklerinde açlık, işsizlik, geleceksizlik ve umutsuzlukla biriken karanlık bir şey birikiyor, hayra alamet olmayan bir şey. İktidarı da muhalefeti de tasfiye edecek ama kimsenin de yararına olmayacak daha karanlık bir dönem.

Selçuk Candansayar’ın yazısı