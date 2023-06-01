Selçuk Bayraktar’ın gazeteci Şirin Payzın’a açtığı tazminat davası reddedildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, gazeteci Şirin Payzın ve Halk TV’ye açtığı 150 bin liralık tazminat davası reddedildi.

Halk TV’de 16 Şubat 2022’de yayınlanan ‘Sözüm Var’ programının ardından Selçuk Bayraktar, Şirin Payzın’a ve kanala 150 bin TL’lik manevi tazminat davası açmış, kişilik haklarının zedelendiğini ve hakarete uğradığını öne sürmüştü.

MLSA’da yer alan habere göre Bakırköy 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın 1 Haziran’da görülen ikinci duruşmasında Payzın ile avukatı Aslı Kazan, Halk TV vekili Nuray Buse Dağdeviren ile Bayraktar vekili Burçin Altan hazır bulundu.

Hakim Nermin Sürücü, söz konusu programın kaydının mahkemece izlendiğini kayda geçirdikten sonra davanın reddedilmesine hükmetti.