Selcan Taşçı: İnsanlık suçları, işleyenin yanına kar kalacaksa uluslararası mahkemeler tam olarak ne için varlar?

ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak’ın işgali için gerekçe gösterdikleri “Saddam’ın kimyasal ve biyolojik silah stokları”nın aslında olmadığını itiraf etti. ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Irak’ta 500 bin çocuk öldürdüklerini itiraf etti; “Buna değdi” diyerek nasıl sapkın bir zihniyete sahip olduklarını ifşa etti. ABD eski Başkanı Barack Obama, İran’da, 1953’te “millîci” Başbakan Muhammed Musaddık’ın devrildiği darbenin Amerikan işi olduğunu itiraf etti.

Bunlar gibi sayısız işgal, tecavüz, darbe suçu itirafının sonuncusu eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton‘dan geldi.

Bolton da “Başka ülkelerdeki darbe planlarına yardımcı olduğunu” söyledi. Uluslararası hukuk/mahkemeler tam olarak ne için varlar? İşlenen insanlık suçları, işleyenin yanına kâr kalacaksa hatta bir de gurur nişanesi gibi taşınacaksa niye var?

Selcan Taşçı’nın yazısı