Selcan Taşçı: Gidiyor gitmekte olan

Önceki gece…

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Halk TV aracılığıyla bütün Türkiye’ye mal etmeye çalıştığı yardım kampanyası için SMS kullanma izni vermediler; denetlenebilirdi, herhangi bir usulsüzlükte hesap sorulabilirdi; ama yoook; neden onlardan başkası yapsındı ki!

Kampanyanın internet sitesine 4 milyona yakın siber saldırı olduğunu açıkladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı;

Safi kötülükten başka ne bu şimdi! Bu kadar kötülüğün…

Böylesi bir anlayışsızlığın… Bu kör öfkenin…

Tek açıklaması var; Gidiyor gitmekte olan!

Gidiyor ya; geride bir şey bırakmamacasına! Gittikten sonra yapamayacağı ne varsa şimdiden yapmaya kalkışarak; peşinen cezalandırarak milyonlarca insanı… Ülkenin tamamını enkaz haline getirmeye girişerek; ki gelen sıkışıp kalsın altında!

Bu öngörülebilir vicdansızlık karşısında çok önemli bir görev yüklüyor omuzlarımıza;

Kimsenin kullanışlı aptalı olmayacağız; kendimizi, inancımızı, idealimizi, sadakatimizi kullandırtmayacağız.

Gitmekte olan kim/ne varsa gidecek elbet, bugün olmazsa yarın; sadece iktidardan değil bu ülkeye ait her nevi duygudan da, sorumluluktan da kaçıp gidecekler… Ama biz buradayız; kim gelir ve kim giderse buradayız. Bu yüzden bize en çok biz lazımız; kıymayalım. Değmez; hiçbir sanal siyasi gerçeklik için değmez!

Selcan Taşçı’nın yazısı