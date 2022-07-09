Sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, hayatını kaybetti. Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana gelirken, Eskişehir’de de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Yağışlı hava bayramın ilk gününde etkisini sürdürdü.

Bilecik’te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı. Öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, şehir merkezinde birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Mevlana Sokak’ta bir binanın zemin katı suyla doldu. Evdeki bir grup genç, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı. Sular altında kalan dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Şehir merkezinin farklı noktalarında zemin ve bodrum katlarındaki daireleri su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, yaşamını yitirdi. Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı.

Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen’i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen’in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen’in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürüklenmenin etkisiyle yaralanan Sinan Bikmen ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.