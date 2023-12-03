İngiliz gazetesi The Guardian seks terapistleriyle konuşarak libidoyu yükseltmenin 20 basit yolunu derledi.

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Cinsel istek, yani bir diğer deyişle libido…

Son zamanlarda cinsel isteğinizin azaldığını mı düşünüyorsunuz? Paniğe kapılmayın… Uzmanlar çoğu insanda, ebeveynlik, hormonal değişiklikler, sağlık durumu, üzüntü gibi nedenlerden ötürü cinsel istek kaybı gözlendiğini söylüyor.

Peki bunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Seks terapistleri anlattı…

1. Bilin ki durum son derece normal

Glasgow’daki The Queer Therapist’in kurucusu psikoterapist Chris Sheridan, ‘arzu durumundaki dalgalanmaların insan yaşamının doğal bir parçası’ olduğunu söylüyor. Cotswolds’da bulunan Relate seks ve ilişki terapisti Natasha Silverman ise robot olmadığımızı hatırlatıyor: “İlişkilerin, çiftlerin seks yapmadığı ya da bir kişinin isteyip diğerinin istemediği dönemlerden geçmesi çok normaldir.”

2. Ruh halinizi göz ardı etmeyin

Silverman, stres ve kaygının cinsel arzuları frenleyebileceğini söylüyor: “Stresli ve bunalmışsanız, çocuklarınız için endişeleniyor ya da iş yerinizde sorunlar yaşıyorsanız o kafa yapısına girmek o kadar kolay olmayacaktır.”

Öncelikle atılması gereken ilk adım, ruh halinizi iyileştirmek. Tabii antidepresanların cinsel isteği azalltığını unutmadan…

3. Sağlık taramasından geçin

Silverman, “İnsanlar anksiyete, depresyon veya menopoz gibi bir sağlık sorunuyla bağlantılı olabilecek semptomlar sıraladığında önce bir doktora gitmelerini öneriyoruz” diyor.

Örneğin bir kişinin erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan sertleşme sorunu varsa bu kalp hastalığının bir göstergesi olabilir.

4. Birileriyle konuşun

Silverman, içinizi dökebileceğiniz birini bulun diyor. Bu bir arkadaş ya da bir profesyonel olabilir. Bunu normalleştirebilecek, bunun neden olabileceğine bakmanıza yardımcı olabilecek ve bundan utanç duymanızı engelleyebilecek biri. Seks eğitimcisi yazar Dami “Oloni” Olonisakin, “Size artık cazibeniz yokmuş gibi hissettiren şeyin ne olduğunu bulmaya çalışın” diyor.

5. Partnerinizle konuşmaktan çekinmeyin

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Silverman, hazır olduğunuzda nasıl hissettiğiniz hakkında partnerinizle konuşmanızı öneriyor. Bu bir terapi ortamında ya da tek başınıza olabilir: “Partneriniz zaten bir şeylerin değiştiğini hissediyor olacaktır. Ve eğer bu konuyu onunla konuşmazsanız, boşlukları büyük olasılıkla kendi kaygılarıyla dolduracaklardır ‘Artık benimle birlikte olmak istemiyorlar’, ‘Beni çekici bulmuyorlar’, ‘Belki de başka biri var.’ Bu yüzden açık ve dürüst olun.”

New York’lu seks terapisti Todd Baratz, uzun süreli ilişkilerde çoğu insanın birlikte zevk alma konusunda daha yaratıcı olmaktan utandığını söylüyor: “Bu ille de kırbaçları ve zincirleri çıkarmak anlamına gelmiyor, sadece seks hakkında iletişim kurmak, cinsel ihtiyaçlarınızın ne olduğu hakkında konuşmak anlamına geliyor.”

6. Bekarlar da cinsel arzularla boğuşuyor

Libido düşüklüğü yalnızca partneri bulunan kişilerin sorunu değil. Silverman, eski ilişkilerindeki hataları düzeltmek isteyen bekar insanların ve özellikle de ‘ihtiyaçlarını en aza indirme’ye alışmış kadınların sayısının arttığını söylüyor. G noktası ve sağlıklı bir cinsel yaşamın neye benzediği hakkında yıkılması gereken pek çok tabu bulunduğunu belirten Silverman şöyle diyor: “Bekar olmak, bir sonraki ilişkiniz veya cinsel birlikteliğinizde sizin için neyin işe yaradığını anlamak ve kendinizi daha sağlam hale getirmek için iyi bir zamandır.”

7. Cinsel arzunun sizin için ne anlama geldiğini çözün

Sheridan şunları söylüyor: “Toplum genellikle gerçekten yapmak istemediğimiz şeylere ‘Evet’ demeyi normalleştirir ve bu davranış ilişki dinamiklerimize nüfuz edebilir. Gerçek arzularımızı ifade etmek ve ‘Hayır’ deme pratiği yapmak, müzakere ve karşılıklı rızayla karakterize edilen sağlıklı iletişime geçmemizi sağlar.”

Seks ve ilişki terapisti Miranda Christophers ise şunları ekliyor: “Eğer birinin yakınlaşma motivasyonu, partnerinin seks yapmayı sevdiğini ve partnerini mutlu etmek için bunu yapması gerektiğini bilmesinden kaynaklanıyorsa, bu her zaman olumlu bir motivasyon kaynağı olmayacaktır. Onlara seksten ne zevk aldıklarını, seksten ne elde ettiklerini buldurmaya çalışıyoruz. Bu, o andaki zevk ya da sonrasında oluşan duygu bağı da olabilir.“

8. Partnerizin daha istekli olmasını yadırgamayın

Sheridan, bu durumun sadece heteroseksüel çiftlere özgü olmadığını söylüyor.

Baratz da arzunun cinseyete özgü olmadığını belirtiyor: “Genellikle erkeklerin her zaman seks istediği ve kadınların baştan çıkarılmak istediği varsayılır, ancak durum böyle değildir. İnsanlar cinsiyetlerinden bağımsız olarak nasıl arzuladıklarına dair geniş ve çeşitli ifadelere sahiptir.”

Christophers, erkeklerin spontane arzu yaşama eğiliminde, kadınların ise daha duyarlı olduğunu ve arzunun ancak uyarılma noktasında devreye girebileceğini söylüyor.

9. Seks yasağı başlangıç için iyi bir yöntem olabilir

Silverman, birçok terapistin bazı durumlarda çiftleri seks ve mastürbasyondan uzak durmaya teşvik ettiğini söylüyor: “Birine seks yapamayacağını söylemek, onu havaya sokmak için etkili bir yol olabilir.”

10. Geçmişe bakabilmek çok önemli

Her tür terapide olduğu gibi, olumlu ve olumsuz deneyimleri göz önünde bulundurmak, şu an yaşanan sorunları çözmeye yarayabilir. Sheridan bunu şöyle açıklıyor: “Bir danışanın geçmiş ilişkilerindeki cinsel tepkilerinin incelemek, değişimin durumsal bir olay mı yoksa uzun süredir devam eden bir kalıp mı olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Bunun önemli bir yönü, ilişkilerinin mevcut ve geçmiş dinamiklerini anlamayı içerir.”

Baratz da travma ve geçmişteki cinsel istismarın arzular üzerindeki etkisine dikkat çekiyor: “Seks tamamen duyusal deneyimlerle ilgilidir, bu nedenle potansiyel olarak güvende hissetme veya duyularımıza bağlanma şeklimizi azaltacaktır. Bu da kendimizi güvende hissettiğimiz bir partnerle birlikte olmamız gerektiği anlamına gelir.”

11. Cinsel olmayan yakınlığı yeniden keşfedin

Bu, evden çıkmadan önce birbirinizi öpmek ya da yanınızdan geçerken partnerinizin poposunu muzip bir şekilde okşamak olabilir diyor Oloni: “Farklı şeyler bu kıvılcımı yeniden ateşlemeye yarayabilir, böylece yatağa geri döndüğünüzde gün boyunca partnerinizi hala cinsel olarak arzuladığınızı hatırlatan şeyler yapmış olursunuz.”

Christophers da çiftlerin her hafta birbirinin bedenini keşfetmek için zaman ayırmaya ve bunu yaparken hissettikleri duyguya odaklanmaya teşvik edildiği duyusal egzersizlerin yararına işaret ediyor.

12. Planlamadan kaçınmayın

Silverman, planlamanın herkese uymayacağını, çünkü seksi angarya haline getirebileceğini söylüyor. Ancak bazıları için, özellikle de küçük çocuklar araya giriyorsa faydalı olabilir.

Oloni, “Romantik bir randevu gecesi planlayın ya da bu yönünüzle temasa geçmenin farklı yollarını bulmak için zaman ayırın” diyor.

Christophers ise yeni ebeveynler için tavsiyede bulunuyor: “Sadece bir saatliğine bile olsa, başka bir yere gidin ve birlikte daha yetişkin bir alan yaratın.”

13. Kendinize iyi bakın

Sheridan’a göre kendini sevmek vazgeçilmez bir unsur: “Bireylere ihtiyaçlarını ve arzularını dürüstçe ifade etme gücü verdiğinden, ilişkide daha özgün ve tatmin edici cinsel ve duygusal yakınlık oluşturur.”

Baratz, “Kendinize de iyi bakın, duş alın ve güzel kokular sürün” diyor: “Bir aynanın önünden geçerken kendinize ne kadar güzel olduğunuzu söyleyin. Sizin yanınızda çıplak olarak bulunacak herhangi biri ne kadar şanslı olurdu.”

14. Vücudunuza güveniniz artırın

Oloni’ye göre bu kendinizi seksi hissettirecek yeni iç çamaşırları almakla bile mümkün: “İçinizdeki güveni bulmalı ve bunu partnerinize sunmalısınız. Eskiden Victoria’s Secret’ta çalışıyordum, yeni çocuk sahibi olmuş bir kadının geldiğini ve bir sütyen ona yakıştığı için gözyaşlarına boğulduğunu hatırlıyorum. Bu benim aklımda kaldı çünkü kendinizi yeniden seksi hissetmeniz ya da kendinizi farklı bir şekilde görmeniz için gerçekten de doğru türde bir iç çamaşırı gerekiyor.”

15. Rol yapmak ters etki yaratabilir

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Silverman, kadınların orgazm olmak için ille de penetratif seks yapması gerekmediğini, kadınların yaklaşık yüzde 75’inin orgazm için klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor: “Biri orgazm taklidi yaparsa partnerine yanlış yolu gösterir. Bazı insanlar orgazma ulaşmakta zorlanır, buna anorgazmi denir. Bu durum ilaç tedavisi, travma ya da henüz keşfedilmemiş güven sorunlarının bir sonucu olabilir. Ancak genel olarak konuşursak insanlar kendi başlarına orgazma ulaşabilir. Bir partnerin ne yapacağını bilmesini beklemeden önce insan kendi vücudunu tanımalı ve kendisi için neyin işe yaradığını öğrenmeli.”

16. Pornografi görüntülü olmak zorunda değil

Oloni, etik ile etik olmayan pornografi arasında fark bulunduğunu söylüyor ve sesli pornografi, edebiyat gibi erişilebilecek diğer erotik türlere de işaret ediyor: “Cinsel heyecanı yaşayabileceğiniz pek çok farklı mecra var ama insanların bunu gerçekten keşfettiğini sanmıyorum. Genellikle favori bir porno sitesinin veya videonun aynı bağlantısı veya yer imi oluyor. Bence karıştırmak önemli, özellikle de hayal kurmak söz konusu olduğunda. Aslında sahip olduğumuz en büyük cinsel organın beyin olduğunu söylerler. Tek bir şekilde hayal kurmak yerine farklı şekillerde hayal kurmak çok önemli.”

17. Seks çağrışımlarını ihmal etmeyin

Bir çiftin cinsel yaşamını geliştiren flört, müstehcen mesaj, dokunuş ve cinsel şakalar…

Bu, film izlerken kanepede daha fazla sarılmak anlamına gelebilir ya da evden çıkmadan önce partnerinizi öpmeyi hatırlamak olabilir.

18. Denemek istediğiniz şeyleri yazın

“Yüksek sesle söyleyemiyorsanız yazın” diyor Oloni.

Christophers da bu yolla heyecan yaratabileceğinizi belirtiyor: “Yeni bir şey deneyebilirsiniz. Oyun oynamak için bir fırsat yaratın. Biraz daha entrika, biraz daha gizem.”

19. Çeşitlilik hayatın tuzu biberi

Christophers, kayganlaştırıcılar, seks oyuncakları ve diğer yardımcı unsurların menopoz, bebek sahibi olma veya diğer sağlık sorunları nedeniyle vücutta meydana gelen değişikliklerden sonra farklı pozisyonlar denemek gibi işe yarayabileceğini söylüyor.

20. Telefonunuzu bırakın

Bu, telefonunuzla asla yatağa girmeyin demek değil.

Oloni şöyle diyor: “Bu, cinsel enerjinizi artırdığınız bir zaman olabilir. Partnerinizle yataktasınız. Kendinizi en rahat hissetmeniz gereken yer burasıdır, ancak telefonunuzdayken gerçekten gevşeyemezsiniz, hala çok fazla bilgi alıyorsunuz. Bu zamanı ille de seks yapmak için değil, sadece hareketsiz kalmak ya da sarılmak için kullanabilirsiniz.”